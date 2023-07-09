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Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"

Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"

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Возвращение из Турции на Украину командиров нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) является нарушением договоренностей, которыми пренебрегли как Анкара, так и Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, решение выдать Украине главарей батальона связано с провалами в контрнаступлении Украины. Кроме того, Песков считает, что на Турцию оказывали большое давление в контексте подготовки к саммиту НАТО. Однако он подчеркнул, что нарушение договоренностей никого не красит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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