Путин отменил запрет на чартерные рейсы на курорты Египта

Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, запрещавший чартерные полеты на египетские курорты.

Чтобы возобновить прямые авиарейсы, стране пришлось перестроить всю систему безопасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.