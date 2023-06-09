Путин поручил Мишустину организовать комиссию по ситуации в Херсонской области

Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину организовать правительственную комиссию по ситуации в Херсонской области.

После прорыва плотины на Каховской ГЭС оказались подтоплены 35 населенных пунктов. Сейчас специалисты следят за эпидемиологической ситуации в регионе. На данный момент уровень заболеваемости инфекциями, передающимися водным и пищевым путем, низкий, сообщают в областном Минздраве.

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