Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется в июле

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения 7–8 июля подготовки сооружений для него. Об этом заявил Владимир Путин.

Российский лидер "с глазу на глаз" обсудит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

После 16:00 9 июня в столице ожидается дождь, местами гроза. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства Москвы.