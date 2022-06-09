Путин поручил увеличить до 40 тысяч туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток

Путин поручил увеличить до 40 000 рублей туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток.

Спасатели спустили с Эльбруса запросивших помощи четырех альпинистов из Москвы.

Четверг, 9 июня, стал самым жарким с начала года в Москве, воздух прогрелся почти до 28 градусов.

