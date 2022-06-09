Урожай зерна в РФ в 2022 году может превысить 130 млн тонн

Урожай зерна в РФ в 2022 году может превысить 130 миллионов тонн, заявил Владимир Путин.

Пилот по внедрению карты "Мир" может быть запущен на курортах Таиланда.

Допуск в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены в День России будет закрыт.