Цены на энергоносители и удобрения повысились в результате ошибок Запада – Путин

Владимир Путин встретился с молодыми предпринимателями и разработчиками стартапов на ВДНХ. В ходе встречи президент говорил о развитии российской экономики и ценах на энергоносители и удобрения.

"У нас не будет закрытой экономки. Если кто-то пытается в чем-то нас ограничить, то они ограничивают сами себя", – прокомментировал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия не покинет глобальную экономическую арену. По его словам, страны Запада не смогут удалить всех неугодных из мировой политики и экономики, а также спорта, поскольку все больше государств в мире намерены проводить независимую экономическую политику.