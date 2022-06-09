Кабмин направит средства на реконструкцию трасс и расширение экспресс-кредитования бизнеса

Кабмин направит дополнительные средства на реконструкцию трасс и расширение экспресс-кредитования бизнеса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кинотеатр "Баку" в Москве откроют после реконструкции до конца года, сообщил Сергей Собянин.

Почти 40 дворов в шести районах Москвы благоустроят на деньги от платных парковок в 2022 году. Об этом рассказал Дептранс.