Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Владимир Путин подписал указ об отмене требования к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Уточняется, что правительственная комиссия будет определять долю валютной выручки для продажи.

Московские кинопрокатчики и производители контента смогут получить компенсации и гранты, заявил Сергей Собянин.

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