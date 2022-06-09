Песков заявили, что изоляция России невозможна

Изолировать Россию невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, это касается политической, экономической, торговой, а также технологической сферы. Песков подчеркнул, что в современном мире вообще невозможно полностью изолировать страну, тем более такую огромную, как Россия. И сделать это не удастся, несмотря на попытки недружественных стран.