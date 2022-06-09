Песков заявил, что изолировать Россию не получится

Изоляция России, в том числе технологическая, невозможна, несмотря на попытки недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Жара установилась 9 июня в Москве. Температура поднялась до +28 градусов. В парке Северного речного вокзала открыли пляж.

Российские туроператоры сообщают о дефиците авиабилетов в Турцию, места раскуплены до середины лета. Об этом рассказали в АТОР.