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Новости

09 мая, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 мая

Путин и главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В Кремле состоялся официальный прием от имени президента России

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Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Парад в честь Дня Победы, который прошел в Москве, стал настоящим праздником силы и единства. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр отметил, что каждый мог здесь почувствовать невероятную связь времен и поколений.

После парада Владимир Путин и приглашенные лидеры иностранных государств направились к мемориалу в Александровском саду. Они возложили венок с георгиевской лентой к Могиле Неизвестного Солдата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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