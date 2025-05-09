Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 мая

Парад в честь Дня Победы, который прошел в Москве, стал настоящим праздником силы и единства. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр отметил, что каждый мог здесь почувствовать невероятную связь времен и поколений.

После парада Владимир Путин и приглашенные лидеры иностранных государств направились к мемориалу в Александровском саду. Они возложили венок с георгиевской лентой к Могиле Неизвестного Солдата.

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