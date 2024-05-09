Владимир Путин и главы иностранных государств приняли участие в торжественном обеде

В Кремле прошел торжественный обед, в котором приняли участие Владимир Путин и главы государств, которые прибыли в Москву для празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



Путин заявил, что Россия продолжит курс на развитие взаимовыгодного партнерства с теми, кто разделяет ценности свободы и справедливости. По словам российского лидера, это долг перед всеми, кто прошел через испытания Второй мировой войны.

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