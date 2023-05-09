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12:15

Общество

Путин с лидерами СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Путин с лидерами СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

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Сразу после парада Победы на Красной площади Владимир Путин поблагодарил командиров подразделений, которые принимали участие в торжественном прохождении войск. Кроме того, президент пообщался с ветеранами, а затем президент проследовал в Александровский сад.

Сопровождали его главы государств, которые были приглашены на День Победы в Москву – это лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и премьер Армении. Делегация проследовала к Могиле Неизвестного Солдата. По традиции церемонии состоялся торжественный проход роты почетного караула. Затем президент вместе с иностранными коллегами возложили цветы и почтили память павших воинов минутой молчания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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