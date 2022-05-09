После завершения парада Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Военнослужащие Президентского полка установили к Вечному огню венок из алых роз с лентами, выполненными в цветах российского флага, и почтили память погибших в войне молчаливым поклоном.

В церемонии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и учащиеся суворовских училищ. Вслед за главой государства они возложили к Вечному огню букеты из красных гвоздик. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

