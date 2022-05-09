Путин почтил память погибших в ВОВ у могилы Неизвестного Солдата

Владимир Путин выступил на Красной площади, где проходил парад в честь Дня Победы. Президент также поздравил ветеранов и возложил венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, российские военачальники. Память павших воинов почти минутой молчания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.