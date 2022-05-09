Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата в День Победы

Владимир Путин почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны у Кремлевской стены в Москве.

Глава государства прошелся до Александровского сада после парада Победы на Красной площади и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Также Владимир Путин возложил цветы на аллее городов-героев и городов воинской славы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.