Кабмин РФ одобрил проект льготного кредитования системообразующих предприятий.

ЕС разрешил сохранить старые контракты финансового лизинга с авиакомпаниями РФ.

Оплата газа из РФ в рублях не будет нарушать санкции – представитель правительства Венгрии.

