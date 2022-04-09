Кабмин одобрил проект изменений в УК РФ, касающихся сбыта и ввоза лекарств.

Украинские войска выпустили 10 ракет из "Града" по Донецку, сообщили в ДНР.

С момента эскалации в ДНР погибли 73 мирных жителя, 1254 ранены, заявили в СЦКК.

