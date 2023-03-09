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Новости

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Общество

Новости часа: участники СВО получат отсрочку на регистрацию жилья по льготной ипотеке

Новости часа: участники СВО получат отсрочку на регистрацию жилья по льготной ипотеке

Правительство расширит условия предоставления ипотеки по льготным программам

Новости часа: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание 22 районов Москвы

Новости часа: в Кремле призвали находящихся в Грузии россиян к осторожности

Песков рекомендовал россиянам воздержаться от пребывания в районах беспорядков Грузии

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Новости часа: Путин поручил организовать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях

Путин поручил организовать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участники специальной военной операциии получат отсрочку регистрации прав на жилье, которое взяли по льготной ипотеке. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Состояние семилетнего пострадавшего при взрыве газа в Чите остается тяжелым. Об этом заявили медики.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера 11 марта. Это данные Гидрометцентра.

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