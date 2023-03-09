Новости часа: участники СВО получат отсрочку на регистрацию жилья по льготной ипотеке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участники специальной военной операциии получат отсрочку регистрации прав на жилье, которое взяли по льготной ипотеке. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Состояние семилетнего пострадавшего при взрыве газа в Чите остается тяжелым. Об этом заявили медики.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера 11 марта. Это данные Гидрометцентра.