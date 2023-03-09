Правительство расширит условия предоставления ипотеки по льготным программам

Родители, воспитывающие детей-инвалидов, смогут оформить семейную ипотеку для покупки готового жилья на вторичном рынке, если в их регионе не строят многоквартирные дома. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Также с помощью средств льготной, семейной, дальневосточной и IT-ипотек можно будет приобрести готовое жилье у закрытых паевых инвестиционных фондов. Все это даст дополнительные возможности для граждан и застройщиков, отметил премьер-министр.

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