Новости часа: в Кремле призвали находящихся в Грузии россиян к осторожности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал россиянам воздержаться от пребывания в районах беспорядков в Грузии. В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял законопроект об иноагентах.

Двое пострадавших при взрыве газа в Чите находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили медики.

Специалисты завершили монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста. О строительных работах рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин