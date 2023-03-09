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Новости

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Политика

Новости часа: в Кремле призвали находящихся в Грузии россиян к осторожности

Новости часа: в Кремле призвали находящихся в Грузии россиян к осторожности

Песков рекомендовал россиянам воздержаться от пребывания в районах беспорядков Грузии

Новости часа: Путин вручил госнаграды россиянкам в Кремле

Путин наградил выдающихся женщин России

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Новости часа: Путин поручил организовать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях

Путин поручил организовать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях РФ

Новости часа: Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке производителей лекарств

Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет – Песков

Новости часа: Путин поддержал проект по внедрению "паспорта семьи мобилизованного"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал россиянам воздержаться от пребывания в районах беспорядков в Грузии. В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял законопроект об иноагентах.

Двое пострадавших при взрыве газа в Чите находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили медики.

Специалисты завершили монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста. О строительных работах рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин

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