Песков заявил, что в Кремле не знали, какие вопросы Такер Карлсон задаст президенту

В Кремле заранее не знали, о чем американский журналист Такер Карлсон будет спрашивать Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил нежелание ряда американских СМИ публиковать интервью.

Песков рассказал, что за последние дни крупнейшие СМИ из многих стран направили несколько десятков запросов об интервью с президентом РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.