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09 февраля, 13:30

Политика

Песков заявил, что в Кремле не знали, какие вопросы Такер Карлсон задаст президенту

Песков заявил, что в Кремле не знали, какие вопросы Такер Карлсон задаст президенту

Интервью президента РФ журналисту Карлсону длилось более двух часов

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону собрало 50 млн просмотров

Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов в интервью Такеру Карлсону

Полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону размещен на сайте Кремля

Интервью Путина Карлсону появится на сайте Кремля утром 9 февраля

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля

Кремль опубликует интервью Владимира Путина Такеру Карлсону утром 9 февраля

Песков подтвердил, что журналист Карлсон взял интервью у Путина

В Кремле подтвердили, что Карлсон взял интервью у Путина

В Кремле заранее не знали, о чем американский журналист Такер Карлсон будет спрашивать Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил нежелание ряда американских СМИ публиковать интервью.

Песков рассказал, что за последние дни крупнейшие СМИ из многих стран направили несколько десятков запросов об интервью с президентом РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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