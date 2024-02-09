09 февраля, 13:30Политика
Песков заявил, что в Кремле не знали, какие вопросы Такер Карлсон задаст президенту
В Кремле заранее не знали, о чем американский журналист Такер Карлсон будет спрашивать Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил нежелание ряда американских СМИ публиковать интервью.
Песков рассказал, что за последние дни крупнейшие СМИ из многих стран направили несколько десятков запросов об интервью с президентом РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.