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09 февраля, 23:45

Политика

Интервью президента РФ журналисту Карлсону длилось более двух часов

Интервью президента РФ журналисту Карлсону длилось более двух часов

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону собрало 50 млн просмотров

Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов в интервью Такеру Карлсону

Полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону размещен на сайте Кремля

Интервью Путина Карлсону появится на сайте Кремля утром 9 февраля

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля

Кремль опубликует интервью Владимира Путина Такеру Карлсону утром 9 февраля

Песков подтвердил, что журналист Карлсон взял интервью у Путина

В Кремле подтвердили, что Карлсон взял интервью у Путина

Песков подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону в представительском кабинете в Кремле продлилось более двух часов. Среди прочего американский журналист задал президенту РФ вопрос о конфликте на Украине.

Владимир Путин начал свой ответ с 25-минутной исторической справки, а также предоставил архивные документы и письма предводителя национально-освободительного восстания Богдана Хмельницкого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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