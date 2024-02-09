Интервью президента РФ журналисту Карлсону длилось более двух часов

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону в представительском кабинете в Кремле продлилось более двух часов. Среди прочего американский журналист задал президенту РФ вопрос о конфликте на Украине.

Владимир Путин начал свой ответ с 25-минутной исторической справки, а также предоставил архивные документы и письма предводителя национально-освободительного восстания Богдана Хмельницкого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.