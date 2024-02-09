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09 февраля, 08:15

Политика

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону собрало 50 млн просмотров

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону собрало 50 млн просмотров

Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов в интервью Такеру Карлсону

Полный текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону размещен на сайте Кремля

Интервью Путина Карлсону появится на сайте Кремля утром 9 февраля

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля

Кремль опубликует интервью Владимира Путина Такеру Карлсону утром 9 февраля

Песков подтвердил, что журналист Карлсон взял интервью у Путина

В Кремле подтвердили, что Карлсон взял интервью у Путина

Песков подтвердил, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Путина

Песков заявил, что никаких решений о полном запрете VPN сейчас нет

Более 50 миллионов просмотров собрало интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер встретился с представителем западной прессы впервые с октября 2021 года. Тогда он пообщался с журналисткой одного из американских каналов.

В этот раз разговор длился 2 часа 6 минут. Полный текст интервью на русском языке опубликован на сайте Кремля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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