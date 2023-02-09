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Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Новосибирске

Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Новосибирске

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Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Новосибирске и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Кроме того, президент поручил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову сформировать все необходимые предложения для поддержки пострадавших от взрыва газа в жилом доме.

Траур объявлен в Новосибирской области в пятницу, 10 февраля, из-за взрыва газа в пятиэтажке. Об этом губернатор региона Андрей Травников написал в своем телеграм-канале.

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