Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Новосибирске и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Кроме того, президент поручил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову сформировать все необходимые предложения для поддержки пострадавших от взрыва газа в жилом доме.

Траур объявлен в Новосибирской области в пятницу, 10 февраля, из-за взрыва газа в пятиэтажке. Об этом губернатор региона Андрей Травников написал в своем телеграм-канале.