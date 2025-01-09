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09 января, 17:15

Происшествия

Владимир Путин поручил разработать план подъема затонувших танкеров в Черном море

Владимир Путин поручил разработать план подъема затонувших танкеров в Черном море

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Владимир Путин поручил уже сейчас продумать и составить план подъема танкеров с мазутом, затонувших в Черном море. Об этом президент заявил во время встречи с членами правительства, которая прошла в формате видеоконференции.

Глава государства подчеркнул, что власти должны приложить все усилия для прекращения утечек нефтепродуктов. Он указал на необходимость создания штаба на месте аварии, который возглавят представители федеральных министерств и ведомств.

Президент выразил благодарность волонтерам, задействованным в ликвидации последствий ЧС, подчеркнув их активную гражданскую позицию. В работах участвуют более 8 тысяч человек и около 800 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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