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09 января, 13:00

Политика

Песков обозначил позицию Кремля по вопросу притязаний Трампа на Гренландию

Песков обозначил позицию Кремля по вопросу притязаний Трампа на Гренландию

Владимир Путин поговорил с 15-летней участницей акции "Елка желаний"

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Притязания избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию – это вопрос двусторонних отношений США и Дании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле пристально наблюдают за развитием ситуации.

Кроме того, Песков заявил, что Владимир Путин будет приветствовать политическую волю Трампа к контактам. Однако пока таких запросов не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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