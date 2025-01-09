Песков обозначил позицию Кремля по вопросу притязаний Трампа на Гренландию

Притязания избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию – это вопрос двусторонних отношений США и Дании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле пристально наблюдают за развитием ситуации.

Кроме того, Песков заявил, что Владимир Путин будет приветствовать политическую волю Трампа к контактам. Однако пока таких запросов не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.