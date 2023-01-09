Новости часа: кабмин РФ установил спецвыплаты для медиков дефицитных специальностей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин РФ установил специальные выплаты для медиков дефицитных специальностей. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Грузовой отсек открылся в самолете Ан-26 во время полета из Якутии в Магадан. Об этом сообщил СК РФ.

Туристов могут не пустить на ряд стыковочных рейсов в Таиланд без сертификата вакцинации. Об этом рассказали в АТОР.