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Общество

Новости часа: кабмин РФ установил спецвыплаты для медиков дефицитных специальностей

Новости часа: кабмин РФ установил спецвыплаты для медиков дефицитных специальностей

Новости часа: Путин внес в ГД проект о выходе РФ из "антикоррупционной" конвенции

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин РФ установил специальные выплаты для медиков дефицитных специальностей. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Грузовой отсек открылся в самолете Ан-26 во время полета из Якутии в Магадан. Об этом сообщил СК РФ.

Туристов могут не пустить на ряд стыковочных рейсов в Таиланд без сертификата вакцинации. Об этом рассказали в АТОР.

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