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Политика

Новости часа: Путин внес в ГД проект о выходе РФ из "антикоррупционной" конвенции

Новости часа: Путин внес в ГД проект о выходе РФ из "антикоррупционной" конвенции

Путин поздравил россиян с Рождеством

Путин поручил ввести режим временного прекращения огня в зоне спецоперации

Путин поговорил по телефону с 7-летним Давидом Шмелевым

Путин поручил ввести режим прекращения огня на линии соприкосновения на Украине

Владимир Путин поговорил по телефону с 7-летним Давидом Шмелевым

Путин приказал отправить фрегат "Адмирал Горшков" на боевую службу

Соцгарантии для военнослужащих и скандал с Валерием Меладзе

Путин поручил предоставлять льготы участникам спецоперации в режиме "одного окна"

Военнослужащие получат дополнительные социальные гарантии – указ Путина

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Это следует из базы документов.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова после заявлений о России. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезда. Об этом заявил премьер-министр страны Анутин Чарнвиракул.

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