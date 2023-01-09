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Новости часа: Путин внес в ГД проект о выходе РФ из "антикоррупционной" конвенции
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Это следует из базы документов.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова после заявлений о России. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезда. Об этом заявил премьер-министр страны Анутин Чарнвиракул.