Новости часа: Путин внес в ГД проект о выходе РФ из "антикоррупционной" конвенции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Это следует из базы документов.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова после заявлений о России. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезда. Об этом заявил премьер-министр страны Анутин Чарнвиракул.