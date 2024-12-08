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08 декабря, 09:30

Политика

Начался прием вопросов для программы "Итоги года с Владимиром Путиным"

Начался прием вопросов для программы "Итоги года с Владимиром Путиным"

Прием вопросов на "Прямую линию" президента стартует с полуночи 8 декабря

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Прием вопросов для программы "Итоги года с Владимиром Путиным" начался в ночь на 8 декабря. Президент должен выйти в прямой эфир 19 декабря. Вопросы планируется принимать вплоть до окончания программы.

Чтобы отправить свой вопрос, необходимо перейти на сайт москва-путину.рф. Также можно отправить смс на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Кроме того, вопросы будут приниматься через специальное мобильное приложение. Текстовые и видеовопросы Путину могут быть отправлены и через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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