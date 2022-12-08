08 декабря, 21:00Политика
Москвичам рассказали о главных новостях четверга
Владимир Путин назвал российские удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на действия Киева. По его словам, начали те, кто бил по Крымскому мосту. Об этом президент заявил на встрече с Героями России. Глава государства отметил, что сейчас вокруг действий РФ много шума. Но вбросы и фейки не должны мешать выполнять долг по защите людей.
На красно-лиманском направлении российские подразделения продолжают вести наступательные действия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Также российские войска ликвидировали десятки наемников в Харьковской области и поразили несколько установок реактивных систем залпового огня.
Освобождение Виктора Бута было единственным условием возвращения Бриттни Грайнер на родину. И это не означает изменения позиции США по Украине, заявили в Белом доме. Российского бизнесмена Виктора Бута вернули на родину в обмен на американскую баскетболистку. Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби, сейчас Бут летит домой. Оба осужденных были помилованы. Это значит, что им не придется отбывать оставшуюся часть наказания. Российского предпринимателя задержали в 2008 году. Его обвинили в незаконных поставках оружия и приговорили к 25 годам. Он отбывал наказание в тюрьме в Соединенных Штатах. Как рассказала супруга Виктора, о том, что его отпустят, не было известно до последнего момента.
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