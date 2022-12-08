Новости часа: Путин заявил, что в ходе СВО все делается для защиты людей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ходе СВО все делается прежде всего для защиты людей. Об этом заявил Владимир Путин в ходе церемонии награждения героев России.

Росавтодор привлек в снегопад около одной тысячи единиц техники, идет противогололедная обработка. Об этом сообщила пресс-служба.

На дополнительные выплаты медработникам в РФ направят шесть миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.