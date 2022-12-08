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Политика

Новости часа: Путин заявил, что в ходе СВО все делается для защиты людей

Новости часа: Путин заявил, что в ходе СВО все делается для защиты людей

Путин вручил звезды Героя российским космонавтам и военным

Правительство РФ выделит 122 млн рублей на закупку препарата для лечения острого лейкоза

Новости часа: ВС РФ отбросили силы ВСУ на южнодонецком направлении

Путин вручил золотые звезды Героям России

Новости часа: Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в России не имеют смысла

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Новости часа: Путин заявил, что гарантом территорий Украины в ее границах может стать РФ

Новости часа: Путин заявил, что необходимости в новой волне мобилизации нет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ходе СВО все делается прежде всего для защиты людей. Об этом заявил Владимир Путин в ходе церемонии награждения героев России.

Росавтодор привлек в снегопад около одной тысячи единиц техники, идет противогололедная обработка. Об этом сообщила пресс-служба.

На дополнительные выплаты медработникам в РФ направят шесть миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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