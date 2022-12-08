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Общество

Путин вручил звезды Героя российским космонавтам и военным

Путин вручил звезды Героя российским космонавтам и военным

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Владимир Путин вручил золотые звезды двеннадцати Героям России. Среди них – военнослужащие и космонавты.

Церемония проходила в Георгиевском зале Кремля в канун Дня Героев Отечества. Перед этим верховный главнокомандующий обратился к военнослужащим, которые на данный момент находятся на передовой. Путин подчеркнул, что для него лично и всех жителей страны каждый боец на передовой является героем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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