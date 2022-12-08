Правительство РФ выделит 122 млн рублей на закупку препарата для лечения острого лейкоза

Правительство России выделило более 122 миллионов рублей на закупку препарата для лечения острого лейкоза у детей. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Речь идет о дорогостоящем лекарстве "Онкаспар", которому пока нет отечественных аналогов. Принятая мера позволит закупить не менее одной тысячи упаковок. До конца года препарат поступит в медицинские учреждения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.