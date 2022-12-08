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Новости

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Политика

Новости часа: Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Новости часа: Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в России не имеют смысла

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Новости часа: Путин заявил, что гарантом территорий Украины в ее границах может стать РФ

Новости часа: Путин заявил, что необходимости в новой волне мобилизации нет

Путин назвал Россию единственным гарантом территориальной целостности Украины

Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в РФ не имеют смысла

Новости часа: Запад использует доктрину прав человека для оправдания доминирования – Путин

Песков заявил, что РФ рассматривает варианты ответа на введение потолка цен на нефть

Песков заявил, что реакция РФ на потолок цен на нефть последует после анализа ситуации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства в России для иностранцев. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

В Москве завершают подготовку ответных мер на решение о введении потолка цен на нефть. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МЦД-3 и МЦД-4 запустят в 2023 году. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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