Новости часа: Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства в России для иностранцев. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

В Москве завершают подготовку ответных мер на решение о введении потолка цен на нефть. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МЦД-3 и МЦД-4 запустят в 2023 году. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.