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08 ноября, 07:30

Политика

Путин поставил рекорд в общении с клубом "Валдай"

Путин поставил рекорд в общении с клубом "Валдай"

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США

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Общение Владимира Путина с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" стал рекордным по продолжительности для этой площадки. Диалог продлился 4 часа 7 минут. Одной из главных тем стала возможная перезагрузка отношений с США после прошедших там президентских выборов.

Путин поздравил избранного президентом Дональда Трампа с победой. Он также назвал предвыборные заявления Трампа заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить диалог с Россией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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