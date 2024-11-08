Путин поставил рекорд в общении с клубом "Валдай"

Общение Владимира Путина с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" стал рекордным по продолжительности для этой площадки. Диалог продлился 4 часа 7 минут. Одной из главных тем стала возможная перезагрузка отношений с США после прошедших там президентских выборов.

Путин поздравил избранного президентом Дональда Трампа с победой. Он также назвал предвыборные заявления Трампа заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить диалог с Россией.

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