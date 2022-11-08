Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Правительство России должно подготовить новые предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда. Такое поручение дал Владимир Путин на совещании о мерах поддержки семей с детьми. По словам президента, безработица в России находится на минимуме, инфляция в начале следующего года приблизится к 5%.

Также Путин напомнил, что ежегодно порядка миллиона семей получают маткапитал. А сама программа продлена до конца 2026 года. Как уточнил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, размер пособия в 2023 году увеличат с учетом инфляции до 590 тысяч рублей на первого ребенка, 780 тысяч – на второго.

Между тем украинские войска снова обстреливают Донецк. Вечером 8 ноября жилые районы накрыли огнем из "Градов", сообщают местные власти. Только за сутки ВСУ выпустили по городу более 150 снарядов из тяжелой артиллерии. Есть погибшие и раненые.

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