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08 ноября, 19:30

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Путин осмотрел выставку об истории обороны Москвы на Красной площади

Путин осмотрел выставку об истории обороны Москвы на Красной площади

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Владимир Путин посетил интерактивный музей на Красной площади 8 ноября. Выставка посвящена истории обороны Москвы и параду 7 ноября 1941 года.

Руководитель студии "ВоенФильм" Игорь Угольников и PR-директор Ольга Родионова подробно рассказали президенту об экспонатах интерактивного музея. Они подчеркнули, что это настоящие образцы предметов военных лет.

Выставка под открытым небом вызвала большой интерес у москвичей и гостей столицы – за три дня ее посетили более 200 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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