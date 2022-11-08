Путин осмотрел выставку об истории обороны Москвы на Красной площади

Владимир Путин посетил интерактивный музей на Красной площади 8 ноября. Выставка посвящена истории обороны Москвы и параду 7 ноября 1941 года.

Руководитель студии "ВоенФильм" Игорь Угольников и PR-директор Ольга Родионова подробно рассказали президенту об экспонатах интерактивного музея. Они подчеркнули, что это настоящие образцы предметов военных лет.

Выставка под открытым небом вызвала большой интерес у москвичей и гостей столицы – за три дня ее посетили более 200 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.