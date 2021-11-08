Песков заявил, что пока рано делать выводы об эффективности нерабочих дней

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что эффект от введения нерабочих дней в России из-за коронавируса будет понятен через неделю.

"Пока рано делать вывод, он будет понятен где-то через неделю. Вы слышали заявления глав регионов. Я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина. Он сказал, что стабилизируется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе. Это дало основания, чтобы не продлевать режим здесь, в Москве", – отметил представитель Кремля.

В столице режим нерабочих дней продлевать не стали. Однако с 8 ноября будет действовать ряд мер, направленных на сдерживание коронавируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.