Искусственный интеллект позволит людям проще и быстрее получать помощь и льготные выплаты. Правительство утвердило программу цифровой модернизации в социальной сфере. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Главная задача – улучшить систему социального обеспечения и трудовых отношений за счет использования искусственного интеллекта и технологий обработки больших данных, а также сделать помощь государства более адресной.

Изменения позволят людям получать выплаты и льготы без лишнего сбора бумажек и обращений в ведомства. Кроме того, новые технологии внедрят в государственную службу занятости, чтобы людям было проще искать вакансии, а работодателям – подходящих специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.