08 октября, 19:15Общество
Путин подписал указ об отсрочке по некоторым видам кредитов для военнослужащих
Военнослужащие смогут получить отсрочку по потребкредитам, ипотеке и кредитным картам на весь срок службы, а также на 30 дней после ее окончания. Соответствующий закон подписал президент России.
Банки уже начали принимать заявки для оформления кредитных каникул. Также вступил в силу документ о трудовых гарантиях: за мобилизованными сохранятся рабочие места.
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