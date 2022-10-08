Путин подписал указ об отсрочке по некоторым видам кредитов для военнослужащих

Военнослужащие смогут получить отсрочку по потребкредитам, ипотеке и кредитным картам на весь срок службы, а также на 30 дней после ее окончания. Соответствующий закон подписал президент России.

Банки уже начали принимать заявки для оформления кредитных каникул. Также вступил в силу документ о трудовых гарантиях: за мобилизованными сохранятся рабочие места.

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