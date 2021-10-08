Песков прокомментировал ситуацию с избиением мужчины в столичном метро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с избиением мужчины в московском метро. По его словам, в данной ситуации не стоит смотреть на национальность хулиганов.

"Мы бы не говорили о межнациональной напряженности. Речь идет о подонках, о хулиганах. Неважно, какой они национальности", – заявил Песков.

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции столичного метро "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.