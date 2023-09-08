Новости часа: Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань. По словам мэра столицы, новый участок поможет разгрузить МКАД и прилегающие дороги.

Российских туристов, застрявших в Египте, вывезет в Москву Azur Air. Об этом заявила ассоциация туроператоров России (АТОР).

До 7 баллов обещают на дорогах Москвы в час пик. Об этом рассказали в ЦОДД.