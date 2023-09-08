Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 17:15

Город

Новости часа: Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Новости часа: Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Новости часа: Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Путин и Собянин открыли участок трассы М-12 Москва – Казань

Путин вместе с Собяниным по видеосвязи откроет МЦД-4 9 сентября

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистской оккупации

Новости часа: Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме

Путин проголосует дистанционно на выборах мэра Москвы

Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме – Песков

Путин заявил, что всем участникам СВО нужно предоставить равные права

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань. По словам мэра столицы, новый участок поможет разгрузить МКАД и прилегающие дороги.

Российских туристов, застрявших в Египте, вывезет в Москву Azur Air. Об этом заявила ассоциация туроператоров России (АТОР).

До 7 баллов обещают на дорогах Москвы в час пик. Об этом рассказали в ЦОДД.

Читайте также
властьмэр МосквытранспортдорогитуризмгородвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика