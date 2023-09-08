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Новости

08 сентября, 16:30

Общество

Новости часа: Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Новости часа: Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Путин и Собянин открыли участок трассы М-12 Москва – Казань

Путин вместе с Собяниным по видеосвязи откроет МЦД-4 9 сентября

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистской оккупации

Новости часа: Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме

Путин проголосует дистанционно на выборах мэра Москвы

Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме – Песков

Путин заявил, что всем участникам СВО нужно предоставить равные права

Путин заявил о важности предоставления равных прав всем участникам СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Головной участок федеральной трассы М12 "Восток" от Москвы до Арзамаса открыт. В церемонии приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

Праздничный тариф начал действовать в городском велопрокате. Об этом сообщил Дептранс столицы.

Температура на следующей неделе в столице может подняться до 25 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

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