Новости часа: Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Головной участок федеральной трассы М12 "Восток" от Москвы до Арзамаса открыт. В церемонии приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

Праздничный тариф начал действовать в городском велопрокате. Об этом сообщил Дептранс столицы.

Температура на следующей неделе в столице может подняться до 25 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре.