Путин и Собянин открыли участок трассы М-12 Москва – Казань

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по головному участку трассы М12 от Москвы до Арзамаса, а также по финишному участку Московского скоростного диаметра (МСД). Участок обеспечит прямой выход на федеральную трассу М12 "Восток".

По словам президента, трасса позволит вдвое сократить время в пути между городами. При этом на востоке Москвы в строй вводится новый отрезок МСД. Как подчеркнул Путин, это завершающий этап строительства северного направления.

В свою очередь, Собянин доложил Путину, что общий транспортный поток участка МСД от Лухмановской улицы до выхода на федеральную трассу М12 составит 40–50 тысяч автомобилей в сутки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.