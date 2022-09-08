РФ необходим финансовый суверенитет, который бы исключил влияние третьих стран – Мишустин

России необходим финансовый суверенитет, который бы исключил влияние третьих стран. Об этом на Московском финансовом форуме заявил Михаил Мишустин.

Также премьер-министр поздравил финансистов с профессиональным праздником. По его словам, санкции не смогли подорвать финансовую стабильность страны. Российская экономика адаптируется и нормализуется ситуация с потребительским спросом.

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