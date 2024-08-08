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08 августа, 19:30

Происшествия

Владимир Путин провел переговоры с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым

Владимир Путин провел переговоры с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым

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8 августа Владимир Путин провел переговоры с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. На них обсуждались меры поддержки жителей региона после атаки ВСУ. Как рассказал Смирнов, людей будут вывозить на безопасное расстояние автобусами и железнодорожным транспортом.

Кроме того, по его словам, в Курскую область дополнительно приехали 60 врачей высокой квалификации. ФМБА развернуло 100 коек, а также едет мобильный госпиталь из Минздрава.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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