8 августа Владимир Путин провел переговоры с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. На них обсуждались меры поддержки жителей региона после атаки ВСУ. Как рассказал Смирнов, людей будут вывозить на безопасное расстояние автобусами и железнодорожным транспортом.

Кроме того, по его словам, в Курскую область дополнительно приехали 60 врачей высокой квалификации. ФМБА развернуло 100 коек, а также едет мобильный госпиталь из Минздрава.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.