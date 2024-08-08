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08 августа, 16:15

Общество

Владимир Путин подписал поправки в закон, запрещающий треш-стримы

Владимир Путин подписал поправки в закон, запрещающий треш-стримы

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Владимир Путин подписал поправки, запрещающие ведение треш-стримов на законодательном уровне. Кроме того, появилось и толкование понятия "треш-стрим". Под ним подразумевается информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение противоправных и насильственных действий, распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

Организаторов и участников треш-стримов будут штрафовать. Так, физлицам придется заплатить от 50 до 100 тысяч рублей, должностным лицам – от 100 до 200 тысяч, а юрлицам – от 800 тысяч до миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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