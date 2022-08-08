Новости последнего часа: Песков объяснил рост доли взаиморасчетов в нацвалютах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рост доли взаиморасчетов в нацвалютах с разными странами не ставит цели обвалить доллар. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Малый бизнес сможет получать инвесткредиты под 4,5%, средний – под 3%. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

РЖД ввели возможность оплатить билеты на поезд через систему быстрых платежей. Об этом рассказала компания.